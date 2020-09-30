«Вы – жаркий огонь!»: Любовь Толкалина свела с ума поклонников, поделившись снимком топлес

Актриса Любовь Толкалина в Instagram разместила крайне провокационный снимок, на котором она запечатлена неизвестным фотографом топлес. При этом звезда отечественного кино отвернулась от фотографа и прикрыла грудь руками. Даже несмотря на это, фотография получилась очень «жаркой».

Любовь Толкалина в своем посте порассуждала, как она это достаточно часто делает, о любви. Она привела рассказ Евгения Сулеса. Впрочем, пользователи не обратили внимание на ее повествование. Всех захватила фигура актрисы и бывшей жены режиссера Егора Кончаловского.

«Вы — жаркий огонь!» «Судя по комментариям, пост Любы никто не читает, а вот картинку все смотрят», «Смешная девчонка и просто восхитительная», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Любовь Толкалина не так давно выдала замуж свою дочь — Марию Михалкова-Кончаловскую. Сама она сейчас встречается с британским композитором Саймоном Бассом.