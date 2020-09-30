Блестящая леди: Загитова отметилась на «Ледниковом периоде» в платье-комбинезоне длины мини

Алина Загитова осваивает новое для себя амплуа телеведущей, работая над проектом Первого канала «Ледниковый период». К микрофону она выходит в паре с Алексеем Ягудиным.

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И, поскольку коньки спортсменке все равно приходится надевать на шоу, наряды она выбирает соответствующие – те, в которых удобно не только вести программу, но и кататься на льду. На последней программе звезда примерила трендовое платье-комбинезон длины мини с актуальными рукавами бишоп. Торжественный вид наряду придавал мерцающий эффект ткани, который под софитами просто сиял!

Поклонники фигуристки, увидев в личном блоге своей любимицы кадры со съемок программы, завалили Сеть комментариями.