Блестящая леди: Загитова отметилась на «Ледниковом периоде» в платье-комбинезоне длины мини

Алина Загитова осваивает новое для себя амплуа телеведущей, работая над проектом Первого канала «Ледниковый период». К микрофону она выходит в паре с Алексеем Ягудиным.
И, поскольку коньки спортсменке все равно приходится надевать на шоу, наряды она выбирает соответствующие – те, в которых удобно не только вести программу, но и кататься на льду. На последней программе звезда примерила трендовое платье-комбинезон длины мини с актуальными рукавами бишоп. Торжественный вид наряду придавал мерцающий эффект ткани, который под софитами просто сиял!
Поклонники фигуристки, увидев в личном блоге своей любимицы кадры со съемок программы, завалили Сеть комментариями.
«Ноги надо застраховать на миллион», «Алина неотразима», «Звезда нереальная! Невозможно глаз оторвать! А фигура!!», «Сверкает Алина», «Алина все краше и увереннее!», «Уровень-Богиня», «Алина высокая, стройная, красивая, уверенная, умница наша», — написали фолловеры.