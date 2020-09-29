«Для тех, кто соскучился» : Елена Корикова после паузы вернулась в соцсети

Актриса с июня не сообщала о себе в виртуальном пространстве.

48-летняя Елена Корикова поделилась на личной странице в Сети фотографией, сделанной в дороге. Эта публикация стала первой с начала лета в блоге актрисы.

Знаменитость призналась, что долгое время не радовала полонников сообщениями о себе.

«Для тех, кто соскучился, напоминаю о себе. Сегодня по дороге в Леруа. Надеюсь, у вас все отлично», — написал Корикова.

Девушка сделала снимок в машине, где предстала в наряде стиля «кэжуал». Корикова надела панамку цвета хаки и актуальную уже несколько сезонов куртку-рубашку в клетку. Актриса не стала наносить яркий макияж, отдав предпочтение прозрачному блеску на губах и едва подчеркнутым глазам.

Поклонники не могли не заметить обновления в профиле артистки.

«Вы прекрасны, почаще радуйте новыми фото!», «Соскучились сильно!», «Лена, Вы такая хорошенькая, почаще выставляйте свои фото», — ответили в комментариях подписчики Кориковой.

Напомним, что куртка-рубашка, которую выбрала Елена, является новым модным трендом. Об этом писал фэшн-журнал «Бурда»: