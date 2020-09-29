«Целовать песок, по которому ты ходила»: Белла Хадид засветила грудь в новой фотосессии

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид приняла участие в фотосъемке для бренда «Versace». Девушка опубликовала соблазнительные фото с бэкстейджа фотосессии в своем микроблоге.

Лицо модных домов «Dior» и «Bulgari» лежала на белом морском берегу в легкой полупрозрачной накидке синего цвета. Девушка украсила золотыми аксессуарами не только загорелые запястья и щиколотки, но и накидку, стилизовав ее под платье. Также модель нанесла на лицо хайлайтер, который подчеркнул бронзовую кожу Хадид. Отметим, что девушка дополнительно позировала в слитном купальнике с золотыми вставками и морской тематикой в стиле «Versace».

Напомним, что подруга семьи Кардашьян признана самой красивой женщиной в мире. Пропорции ее лица близки к «золотому сечению» на 94,35%. Вместе со своей младшей сестрой Джиджи Белла неоднократно участвовала в показах модного дома Victoria’s Secret. Недавно знаменитость стала тетей. В сентябре этого года у модели Джиджи Хадид и музыканта Зейна Малика родилась дочь. До этого у звездных родителей были трудности в отношениях. Пара даже расставалась, но в итоге в социальных сетях появилось сообщение о том, что 25-летняя модель родила девочку. Первым об этом рассказал отец ребенка.