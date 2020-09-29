«Великолепная»: подруга Брэда Питта показала фигуру в бикини со змеиным принтом

На прошлой неделе Николь Потуральски неожиданно появилась на Неделе моды в Милане. 27-летняя модель продефилировала по подиуму в платье Hugo Boss. Обозреватели показа заметили, что в это время Брэда Питта на трибунах не было. Теперь же Николь решила показать свою фигуру в бикини со змеиным принтом. Снимком поделилась в Instagram, где подписчики засыпали ее самыми разными эпитетами.

«Великолепная! Потрясающая», — писали пользователи Сети.

Тем временем, в начале недели модель успела побывать в Париже, где прогулялась по улицам, укутавшись в теплую куртку.

Недавно стало известно, что Брэд Питт может помочь Николь стать актрисой. За многие годы работы в Голливуде у него появилось немало контактов, благодаря которым модель может попробовать себя на новом поприще.