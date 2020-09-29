«Крайне стильный образ»: Кожевникова в ярком плаще впечатлила дизайнера, но промахнулась с обувью

Мария Кожевникова недавно отпраздновала годовщину отношений со своим мужем бизнесменом Евгением Васильевым. Актриса с радостью сообщила, что семь лет назад с ним обвенчалась, а вот до ЗАГСа они так и не дошли. У пары подрастают трое сыновей: Иван, Максим и Василий. Именно из-за беременностей актрисе приходилось откладывать роспись с возлюбленным. А после третьих родов она лишь недавно смогла вернуться в форму.

Мария любит подчеркивать фигуру простыми образами в стиле кэжуал. А вот на светских раутах она обычно блистает в вечерних платьях. Накануне актриса посетила презентацию новой коллекции одежды Studio SASHA. Там появились и другие знаменитости, включая Викторию Дайнеко. Многодетная мама для такого случая выбрала облегающие брюки и ботинки на шнуровки, а изюминкой образа стал четырех цветный плащ.

«Вы наверное заметили, что никаких премьер, презентаций в моей ленте нет давно. Да, я осознанно ушла в минимизацию с людьми, так как живу вместе с мамой. Но не поддержать Ксюшу я не смогла», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Шикарный лук, Маша», «Плащ роскошный», «Как вы похорошели», — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил образ Кожевниковой дизайнер Сергей Никулин.

«Очень стильный образ. Не знаю чей плащ, возможно Burbеrry, но это такой отсыл к 70-м годам. Платья у Yves Saint Laurent были по таким мотивам. Его вдохновили работы американского художника Марка Ротко, поэтому он создавал наряды из геометрических цветов. Крайне стильный образ, все очень хорошо. Беж, молоко и черный с красным акцентом. Минус — это грубоватая обувь. Хотелось бы более женственную вещь видеть. Я думаю, что она хотела создать нечто эклектическое, но тут стоило придерживаться классической линии. Все же это подразумевал тренч. Лучше было надеть более женственную обувь — полусапоги и не так важно с каким каблуком, но чтобы они сидели по ноге», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».