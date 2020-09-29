«Уютная осень»: Вилкова в юбке из фатина и трендовых казаках запечатлелась с Любимовым

Актриса поделилась нежными кадрами с возлюбленным. Для фотосессии они оделись в одном стиле.

Екатерина Вилкова минувшим летом отпраздновала 36-летие. Актриса не перестает восхищать поклонников своим моложавым видом и стройной фигурой. Ей достаются яркие роли в кино, начиная от сериала «Отель Элеон» и завершая серией фильмов «Последний богатырь», где она играет злую колдунью. В обычной жизни она растит двоих детей и поддерживает семейный очаг в доме с мужем Ильей Любимовым.

Обычно Вилкова редко выходит в свет с возлюбленным. Даже семейные фото девушка публикует редко. Но в этом году она стала чаще показывать сына Петра и дочку Павлу. Старшая наследница актрисы ходит в школу, а вот сын отправится в первый класс в будущем году. Девушка часто хвастается новыми образами. С наступлением осени она приняла участие в фотосессии с мужем, показав новые луки по погоде.

Екатерина предстала в юбке макси из фатина, а также молочном джемпере. Поверх актриса надела пальто песочного оттенка, к которому она подобрала в тон шляпу и полуботинки. За руку ее держал Любимов, облаченный в белые брюки, свитер и пальто карамельного оттенка.

«Уютная осень, мы ее очень ждали! Это самое романтичное время года: объятия, теплые посиделки и прекрасные вечера… Мягкие кашемировые свитера, в которые хочется укутаться и стильная обувь», — отметила звезда. «Я влюбилась в трендовые казаки, Илья выбрал классические ботинки со шнуровкой, а дети за кадром с удовольствием бегали в универсальных теплых», — добавила она.

Поклонники восхитились гармоничной парой. «Счастливые. Мы скучали по таким фотографиям», «Катя, вы такие классные!», «Безумно красиво», «Самые-самые», «Гармония во всем», — прокомментировали пост подписчики.