«Это перебор»: Мария Погребняк попробовала трендовый макияж

31-летняя модель Мария Погребняк выбрала для нового образа макияж в стиле «эффект панды». Визажист Анастасия Амирханова не одобрила ее стиль.

Многодетная мать и молодая бизнесвумен Мария Погребняк поделилась свежим снимком своего макияжа в личном аккаунте. Девушка спросила подписчиков, смывать ли ей получившееся.

Модель заявила, что яркий макияж является трендом последних сезонов. Она отдала предпочтение кислотно-розовому цвету, который нанесла не только на верхнее веко, но и под глаза. Такой «эффект панды» получает неоднозначные оценки у поклонников модной индустрии.

Визажист Анастасия Амирханова специально для Teleprogramma.pro рассказала, стоит ли так экспериментировать с цветом.

«Действительно, цвет на веках — новый тренд, но только не в таком «пандовском» формате. Если выбирать между «супер» и «смыть», в ее случае — второе», — отметила модный эксперт.

По словам Амирхановой, по технике макияж Погребняк получился не совсем грамотным:

«Плотный цвет можно оставить, но зачем нужно было сверху и снизу наносить и растушевывать к вискам? Это, конечно, перебор».

«Чтобы было модно, не нужно так грубо наносить. Необходимо сделать все то же самое, только более аккуратно. Не надо так сильно опускать нижнее веко. И поменьше объем тушевки. В основном в таких ярких цветах рисуют только верхнее веко», — рассказала визажист.

Также по замечанию визажиста, подобный мейк-ап не допустим в повседневной жизни, но на модном вечернем показе можно появиться и с ярко-разовыми тенями.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Амирханова — визажист. Призер конкурсов визажистов «Красота на Волге» в номинации «Свадебный макияж», Roma Fashion Week в номинации «Подиумный макияж». Имеет аккредитацию международного уровня.