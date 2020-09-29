«Акцент на талии»: Дайнеко в кожаной рубашке цвета карамели и велосипедках вышла в свет

Виктория Дайнеко всегда обладала утонченным чувством стиля. Девушке нравятся лаконичные и женственные образы. В своих клипах и на концертах певица зачастую предстает в платьях из шифона или облегающих вечерних нарядах. А вот в обычной жизни артистка обычно представала в минималистичных нарядах. Недавно она вернулась из Нью-Йорка, где несколько месяцев провела с дочкой. В большом городе девушка носила удобные джинсы, косухи и тренчи.

Теперь Виктория вернулась к столичной жизни. Она снова стала посещать светские рауты. Так накануне певица отправилась на презентацию новой коллекции одежды Studio SASHA. Среди гостей она появилась в велосипедках, блузке и кожаной рубашке карамельного оттенка. Артистка держала сумку Louis Vuitton. Дайнеко распустила волосы и сделала едва заметный макияж. Она пообщалась с хозяйкой вечера и осмотрела представленные наряды.

«Очень красивую коллекцию вчера презентовали», — написала звезда.

Поклонникам пришелся по вкусу образ девушки. Многие одарили ее комплиментами. «Вы очень крутая и жизнерадостная, было приятно с вами работать», «Была очень рада видеть тебя», «Ну красотка, слов нет!!!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила лук артистки стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Модный осенний образ в гармоничном и вкусном шоколадно-карамельном сочетании цвета кожаной рубашки с цветом волос Виктории. Смотрится очень эффектно. Одежда из кожи в списке главных трендов наступившей осенью, но вообще она в тренде не первый сезон и уверенно удерживает свои позиции. В этом образе использованы несколько модных тенденций: кожаная рубашка как второй слой, акцент на талии с помощью ремня, приспущенный рукав и накладные карманы. Так что в аутфите Виктории мы видим и ультрамодную вещицу в виде рубашки, и ее трендовое сочетание. Поэтому образ не только гармоничный, но и ультрамодный. Интереса в образ добавляет контраст в столкновении мужественности рубашки, ее жесткой кожаной фактуры и мягкости длинных волос, что добавляет особого шарма и эффекта», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.