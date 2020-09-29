Изысканно и стильно: Джанабаева в белоснежных брюках и свитере с широким воротом прогулялась в парке

Альбина Джанабаева уже шесть лет состоит в браке с Валерием Меладзе. При этом их отношения начались, когда артист еще был женат на своей первой избраннице. У них подрастает общий сын Лука, которому шесть лет, и 16-летний наследник Константин. Своих детей пара оберегает от лишнего внимания. Лишь недавно артистка стала делится редкими кадрами, на которых можно увидеть младшего сына Меладзе, но и то лишь со спины.

Карантин супруги пережили вместе. Судя по соцсетям, они регулярно устраивали велосипедные прогулки. А когда режим самоизоляции отменили, пара стала активно тратить время на путешествия. Если несколько лет назад Альбина редко выходила в свет с мужем, то теперь они все чаще выступают вместе. Очередной осенний день певица провела на природе. Она отправилась на прогулку по парку. Для этого артистка выбрала изысканный и стильный наряд.

Джанабаева предстала в белоснежных брюках прямого кроя и свитере с широким воротом в тон. Волосы она распустила, а также сделала неброский макияж.

«Хорошей погоды и хорошего дня», — написала звезда.

Поклонники восхитились луком жены Меладзе. Они были очарованы нарядом в стиле total white. «Вы такая женственная, любуюсь», «Сама нежность и женственность», «Такая уютная», «Роскошная женщина», «Фото передает осеннее настроение», «Как же уютно с вами, уверено и в этом костюмчике тоже, обожаю такое», — прокомментировали пост подписчики.