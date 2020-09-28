49-летняя Лера Кудрявцева в алой блузке из шелка и брюках по фигуре пришла на работу

Телеведущая за один день снялась в нескольких передачах.

Лера Кудрявцева минувшим летом дважды летала на море. Она старалась набраться сил перед очередным телевизионным сезоном.

Недавно Лера посетила вечеринку, на которой увиделась с Ксенией Собчак. Также жена хоккеиста Игоря Макарова стала ведущей на юбилее Александра Овечкина. Отдыхать телеведущая едва успевает. Так, понедельник, 28 сентября, для нее начался с очередных съемок. Сначала блондинка предстала в черной блузке. Этот предмет гардероба звезда сочетала с юбкой-футляром. У нее получился образ в стиле total black.

Позже Кудрявцева перевоплотилась в более броский образ. Она вновь позировала в своей гримерке. На телеведущей были брюки галифе и алая блузка из шелка.

Финальным луком стал уже пиджак красного цвета, надетый поверх белоснежного платья. По всей видимости, этот оттенок стал трендовым. В таком виде Лера спешила на съемочную площадку «Секрета на миллион». Съемки передач по-прежнему проходят без зрителей из-за пандемии. Поклонники в соцсетях восхитились тем, как выглядит 49-летняя звезда. Многие признались, что алый цвет ей к лицу.