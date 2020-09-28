«Возвращение к леопарду»: Гагарина облачилась в клетчатое платье с объемной рубашкой

Полина Гагарина недавно пережила развод со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Причины их размолвки так и остались тайной. Однако фотографа уже видели с другой девушкой. Тем временем артистка сосредоточилась на работе. Она много ездит с концертами, а также снимается в разных проектах. При этом поп-дива неустанно занимается спортом, чтобы совершенствовать фигуру, и старается свободное время посвящать дочке Мии и сыну Андрею.

Недавно Полина выступила в Севастополе. Ее женственные наряды покорили публику. Однако в обычной жизни певица предпочитает одеваться более утонченно и сдержанно. Минувшим летом она часто носила мини-платья и сарафаны с рюшами. Похоже, что и осенью артистка собирается радовать фанатов элегантными луками. Гагарина увиделась с дизайнером Яной Расковаловой. Она примерила ее творения. Для начала артистка облачилась в платье-бюстье небесного цвета с перьями в области декольте. Короткий наряд позволил ей показать загорелые ноги.

Потом певица облачилась в более повседневный наряд. Она примерила черное короткое платье в клетку, лаконичного кроя, и объемную рубашку с леопардовым принтом. Образ пришелся девушке по душе.