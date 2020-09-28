«Знает толк в последних тенденциях»: Ксения Собчак подчеркнула талию стильным платьем миди

Ксения Собчак не раз признавалась, что в юности у нее далеко не всегда были удачные наряды, но со временем ее вкус улучшился. Телеведущая по-прежнему любит необычные и оригинальные образы. Часто она отдает предпочтение винтажному стилю. Теперь блондинка любит порой негативно высказаться про гардеробы звезд. Она подвергала критике наряды Анастасии Волочковой и Леры Кудрявцевой. А вот луки Светланы Бондарчук ей пришлись по душе.

Сама Ксения каждый сезон хвастается новыми аутфитами. Недавно она показала пальто-накидку и платье в пижамном стиле. А теперь телеведущая похвасталась необычным платьем миди с юбкой солнце и акцентом на талии в виде леопардового принта в форме пояса. Ботинки на шнуровке каштанового цвета и игривые кудри дополнили образ. Позировала Собчак в поле среди скошенной травы.

«Это лучшая осень в Москве ,которую я помню! Видимо, природа очистилась», — написала телеведущая.

Поклонники пришли в восторг от образа Ксении. Многие одарили ее комплиментами. «Это просто вы влюблены, Ксения», «Платье — огонь», «Видимо очистилась. Ксюша, ты прямо красотка», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила образ звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Ксения Анатольевна знает толк в последних тенденциях сезона и смело старается их внедрить в свои образы, и экспериментирует с ними. Оригинальный микс получился у нее — платье с имитацией пояса уходящего в клин. Игра принтов задает игривость, в то же время образ становится неповторимым. В данном луке доминирует принт леопард, который представлен в элементе кроя, подчеркивающего талию и округлость бедер. Само платье очень оригинальное, образ выглядит задорно и свежо. Небрежная укладка, кудри придают определенный шарм. На 100 удачный образ! Ксения в нем смотрится нежной и романтичной натурой. Стоит обратить внимание на локацию — она позирует в поле. Естественно, к русскому полю всегда подходит деревенский „рустик стайл“, который мы и видим на Ксении», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.