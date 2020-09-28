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В тренде: Мария Порошина в нежном лонгсливе цвета мяты запечатлелась на прогулке

Актриса также поддержала тренд на маскулинную обувь.

В тренде: Мария Порошина в нежном лонгсливе цвета мяты запечатлелась на прогулке
Мария Порошина. Фото Global look press.

Мария Порошина отметилась в кафе в уютном лонгсливе актуального мятного цвета. Его она сочетала с джинсами-трубами из классического денима и массивными ботинками в духе знаменитых «тимберлендов».

В заведении актриса позировала, кокетливо улыбаясь, выставляя вперед ногу. Именно в такой позе звезду запечатлели на камеру.

Мария Порошина. Фото
Мария Порошина. Фото https://www.instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/

Отметим, что о мятном цвете ранее высказывалась стилист и ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.

«Действительно является хитом сезона», — сказала она об этом нежном оттенке.

Ранее этот же тон предпочла и Кети Топурия, выбирая кожаную куртку для осени. Ее она сочетала с коротким белым платьем с юбкой плиссе.

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