В тренде: Мария Порошина в нежном лонгсливе цвета мяты запечатлелась на прогулке

Актриса также поддержала тренд на маскулинную обувь.

Мария Порошина отметилась в кафе в уютном лонгсливе актуального мятного цвета. Его она сочетала с джинсами-трубами из классического денима и массивными ботинками в духе знаменитых «тимберлендов».

В заведении актриса позировала, кокетливо улыбаясь, выставляя вперед ногу. Именно в такой позе звезду запечатлели на камеру.

Отметим, что о мятном цвете ранее высказывалась стилист и ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.

«Действительно является хитом сезона», — сказала она об этом нежном оттенке.

Ранее этот же тон предпочла и Кети Топурия, выбирая кожаную куртку для осени. Ее она сочетала с коротким белым платьем с юбкой плиссе.