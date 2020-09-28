«Осень, как вижу ее я»: Стеша Маликова в белом платье с кушаком и песочной рубахе вышла на прогулку

В нынешнем сезоне границы и значения вещей стираются все больше.

Стеша Маликова подобрала для нового сезона стильный лук в приглушенных тонах. Девушка примерила белое полуприталенное платье с кушаком цвета кофе с молоком, выгодно подчеркнув им талию.

Голову дочь народного артиста покрыла белой косынкой. А вместо куртки или плаща она накинула плотную рубаху песочного цвета.

«Осень, как вижу ее я», — назвала свой образ Стефания.

Отметим, что в последнее время устойчивых границ между верхней одеждой и базовыми вещами практически нет. Современные стилисты предлагают носить пальто и плащи без платьев, а халаты, рубахи и блузы — поверх основы.

К примеру, недавно Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» говорила о трендовости подобных образов, показав, как будет выглядеть тренч, надетый вместо платья. По мнению ведущей фэшн-шоу, это актуально и динамично. Микс различных оттенков коричневого внутри одного комплекта тоже отмечался экспертом на передаче. По словам звезды Первого канала, сейчас очень популярны оттенки шоколада и восточных специй.

Кстати, последний тон особенно приглянулся Юлии Высоцкой, которая приобрела туфли своей мечты и объемную сумку именно в этом цвете. Вслед за ней похожий аксессуар купила актриса Екатерина Климова.