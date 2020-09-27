Под осенней листвой: Гагарина в белом свободном трико позировала рядом с вагончиком гримеров

При этом выпускница «Фабрики звезд» не стала раскрывать фанатам, на съемках какого именного проекта она появилась.

Полина Гагарина заинтриговала верных почитателей новым снимком в Instagram. При этом выпускницы музыкального проекта «Фабрика звезд» на Первом канале решила загадать поклонникам загадку. Экс-возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова не стала делиться какими-то ни было подробностями, относительного того, в каком новом проекте она принимает участие.

«Кто угадает, где я и почему, тому передам привет в Stories! Погнали», — обратилась к фанатам певица, устроив оригинальный интерактив для верных почитателей в микроблоге.

Перед объективом фотокамеры поп-дива предстала в белом свободном трико, улепленных замшевых полуботинках на плоской подошве и полосатой футболке. Белокурые локоны Полина собрала в пучок. Артистка позировала рядом с вагончиком гримеров. Напомним, что Гагарина воспитывает двоих детей: сына Андрея, ему одиннадцать лет и дочку Мию, ей три годика. Младшую наследницу певица родила в браке с Дмитрием Исхаковым.