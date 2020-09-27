Ручная прогулка: 42-летняя Климова в юбке и остроносых лодочках предстала у штурвала яхты

42-летняя Екатерина Климова в Stories микроблога поделилась свежими кадрами из личного альбома. Судя по всему, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» побывала на речной прогулке. В кадре экс-возлюбленная Гелы Месхи предстала в принтованной юбке, трикотажной кофте и остроносых лодочках на устойчивом каблуке. Ее модный аутфит дополнила шляпка и вьющиеся кудри. Актриса из сериала «По законам военного времени» предстала за штурвалом яхты.

Напомним, что у Екатерины Климовой есть четверо детей от трех разных мужей. Примечательно, что в интервью Борису Корчевникову на программе «Судьба человека» актриса говорила о том, что сейчас больше всего ей хотелось бы привести свои мысли в порядок. По этой причине знаменитость не спешит с новым браком. Последним мужем артистки стал Гела Месхи. С ним Климова познакомилась на съемках ленты «Волчье солнце».