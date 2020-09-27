В стиле осени: внучка Софии Ротару в платье-рубашке и удлиненном жакете прогулялась по Нью-Йорку

Недавно внучка Софии Ротару приобрела роскошную квартиру в Нью-Йорке. 19-летняя Соня Евдокименко обустроила апартаменты на свой вкус, а радостным событием поделилась со своим поклонниками. К слову, девушка занимается не только модельным бизнесом, но и начинает музыкальную карьеру.

Для прогулки по городским улицам София выбрала повседневный наряд на каждый день в стиле Casual. Свой удлиненный песочный жакет в классической вариации она накинула поверх короткого белого платья-рубашки. Образ юная певица дополнила сумкой на поясе в тон верхней одежде. Снимками девушка поделилась в своем Instagram.

«Красавица как всегда! Круто!», — писали пользователи Сети.

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София часто демонстрирует поклонникам разные наряды. Ведь помимо модельной карьеры, в США она получает специальное образование. Внучка Ротару учится в Школе дизайна Парсонс – престижном учебном заведении.