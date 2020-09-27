«На реактивном катере»: Анастасия Волочкова в «рваных» джинсах позировала на набережной

Выходные Анастасия Волочкова решила провести с пользой и на природе. Подышать свежим воздухом балерина решила в парке развлечений. В своеобразный круиз она отправилась в «рваных» джинсах.

«Это морское путешествие на реактивном катере было экстремальным, но не страшным. Я получила массу эмоций!», — написала Волочкова в своем Instagram.

На прогулке Анастасия подчеркнула длину своих ног и сделала акцент на фигуру. Но на этот раз балерина позировала в кадре не в привычных вечерних туалетах, а в удобном и практичном наряде. Так, экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова облачилась в светлые «рваные» джинсы и лаконичную черную футболку. Аутфит не обошелся и без обуви на массивной подошве, с помощью которых Волочкова визуально добавила себе роста.

Недавно дочке Волочковой Ариадне исполнилось 15 лет. С недавних пор она живет с отцом Игорем Вдовиным в городской квартире, потому что из особняка мамы ей сложно добираться до места учебы. Кстати, бывший муж балерин на днях сделал предложение телеведущей Елена Николаевой. С ней Ариадна уже давно нашла общий язык и даже подружилась. Вместе они ходят по магазинам, кинотеатрам и весело проводят время.