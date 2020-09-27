Модница недели: образы Ходченковой, Снигирь и Урсуляк оценили эксперты

Очередные новинки осеннего телесезона подарили зрителям интригующие истории и запоминающиеся женские образы. На ТНТ прошел комедийный «Домашний арест». Канал «Россия 1» начал показ динамичного проекта «Закрытый сезон», а видеосервис START предложил детективную историю, основанную на реальных событиях, от Константина Богомолова — «Хороший человек». Образы героинь каждого из них оценили эксперты портала Teleprogramma.pro. Специалисты выразили свое мнение и поставили оценки их аутфитам.

Светлана Ходченкова – сериал «Домашний арест» (ТНТ)

Бывшую стриптизершу и политтехнолога в комедийном сериале Семена Слепакова «Домашний арест» сыграла Светлана Ходченкова. Строгая роль – руководитель предвыборного штаба и, соответственно, деловой образ. Насколько он был продуман, объяснили наши спикеры.

Эксперт по имиджу Елена Бестави отметила, что психология восприятия цвета не допускает однозначной трактовки. Нужно обязательно помнить о смысле, который заложили в тот или иной образ создатели фильма. По ее мнению, красный наряд Светланы Ходченковой – это символ лидерства, власти, достижения цели, динамики в фильме. Кроме этого, еще и цвет страсти.

«Брюки в красном цвете выбирают успешные, уверенные в себе дамы, которые любят выделяться. При этом брюки — деталь, пришедшая из мужского гардероба, которая наделяет свою хозяйку мужскими качествами. В целом, это очень неординарная уверенная в себе женщина. Сочетание разных оттенков цвета в одном образе, в данном случае пальто более теплого, сочного оттенка, а брюки более холодные, ближе к малиновому, всегда вносит динамику. Чувствует энергетика и сила. Единственное, что успокаивает – это бежевые аксессуары. Но, в целом, это женщина, которая способна управлять. 10 баллов. Второй образ очень странный. На этом фото не вижу ни лидера, ни стильную женщину. Слишком много акцентных деталей: и большая сумка бежевая, и лакированные коричневые туфли, при этом ярко-красные перчатки и подол юбки, серое бесформенное пальто. Впечатление такое, что у нее что-то случилось. Если бы это был не образ из фильма, а какой-нибудь стрит-стайл, то поставила 2 балла», — сказала Бестави.

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева заметила, что в героине Ходченковой связали воедино деловой стиль, сексуальность и даже невинность.

«Ее сексуальность отражается через красный цвет, но в матовой фактуре и в сочетании с белой водолазкой. А энергетика красного цвета кардинально меняется от цвета партнера, в данном случае – белого. Это сочетание – одно из самых эффектных. Белый придает невинности красному, трансформируя его из агрессивно-сексуального в десертно-вкусный, ассоциируясь с клубникой со сливками. Ассоциации с невинным наслаждением очень подходят блондинкам. Классический фасон пальто и брючного костюма говорит, что героиня деловая женщина. Собрав все составляющие образа можно сказать, что перед нами яркая, эффектная женщина, без намека на ее прошлое стриптизерши. Нет никакой вульгарности, но и слишком деловой ее тоже нельзя назвать в таких ярких одеждах. Она уже не стриптизерша, но и не леди, скажем так. Если бы вместо белого был бежевый или серый, было бы менее ярко, но, я думаю, не случайно отдали предпочтению именно белому цвету, показав ее стремление к чистоте, к другой жизни. Светлана Ходченкова очень органична в этом образе и этой роли — 10 баллов. Второй образ более элегантный и менее яркий. Красное пальто поменялось на белое, появился серый цвет, красный уже добавлен фрагментно. Образ красивой деловой женщины. Стиль меняется вместе со сменой мировоззрения. Развитие сюжета отражается на изменении в стиле — это очень интересно и это 10 баллов», — прокомментировала Тимиряева.

Дизайнер Геннадий Горбачев отметил, что для героини Светланы Ходченковой выбрали стильное сочетание оттенков, но без минусов не обошлось.

«Красный цвет очень ярко растравляет акценты на нейтральном бежевом цвете. Данная расцветка хорошо гармонирует с оттенками смежного цвета, что в свою очередь, позволило бы разбавить образ аксессуарами в виде шарфа, сумочки и перчаток. Цвет туфелек я бы предложил в тон платью или же цвета аксессуаров. Оценка – 3 балла. Во втором образе Светлана использует довольно много красного цвета и все бы ничего, если бы не выглядывали блеклым цветом бежевые туфли на фоне темно-синего оттенка чемоданов, которые в свою очередь растворяют оттенок бежевого. Я бы замерил водолазку на черный цвет и цвет туфелек в тон водолазки. Это придало бы образу заключительный штрих. 7 баллов», — сказал Горбачев.

Дарья Урсуляк – сериал «Закрытый сезон» («Россия 1»)

История, которая произошла в тихом южном городке, потрясла всех. Загадочные смерти буквально косят население провинции, куда недавно в поисках тишины приехала москвичка в исполнении Дарьи Урсуляк.

По мнению Елены Бестави голубой цвет вещей героини Дарьи Урсуляк вполне оправдан.

«Катя сбежала из Москвы в курортный город и стала женой бизнесмена. В психологии голубого цвета заложено умиротворение и спокойствие. Вещи в этническом стиле, а это и сарафан, и блузка, несут эмоцию принадлежности к природе. В данном случае – все гармонично. 10 баллов», — рассказала имидж-стилист.

Лариса Тимиряева подчеркнула, что образ Дарьи Урсуляк не отличается каким-то стилем, чтобы его хотелось рассматривать или обсуждать.

«Посмотрите на лицо актрисы, на глубину ее взгляда, фактуру ее внешности, разве нельзя было это как-то интереснее обыграть? Десять баллов я бы поставила за прическу, которая абсолютно гармонична с чертами лица и характером как Дарьи, так и героини, которую она играет. Образ в сарафане более-менее подходит внешности за счет вышитого рисунка, его геометрии и объема, красок и натуральности, что перекликается с натуральными и драматичными нотками персонального стиля Дарьи и соответствует летней тематике сюжета, но на десятку все равно не тянет. Также не продуманность и с аксессуарами, нелепый рюкзачок за спиной. То, что хотя бы попытались немного попасть в стилистический типаж Дарьи — 8 баллов. Второй образ в джинсовой тунике с вышивкой в мелкий цветочек простоват и не подходит стилистическому типажу Дарьи. Ведь она играет современную молодую женщину, почему выбор пал на эту тунику… Если женщина по сюжету «мечется» между мужчинами она должна как-то выглядеть более привлекательно, а при такой внешности могла бы выглядеть еще и сексуально. 5 баллов», — объяснила Тимиряева.

Геннадий Горбачев считает, что Дарья Урсуляк идеально вписалась в этно-образ, который воспроизводится особенностями разнообразных вышивок на тканях, характерных рисунков, расцветок.

«Ее типаж идеально соответствует этому стилю в одежде. Легкость и свобода — это девиз ее стиля. Дарья может нести в себе образ свободной женщины и представлять собой направление в моде этно-стиль. Оценка – 10 баллов», — отметил Горбачев.

Юлия Снигирь – сериал «Хороший человек» (видеосервис START)

Главную женскую роль в детективной истории, основанной на реальных событиях, играет Юлия Снигирь. По сюжету она – следователь из Москвы, который пытается докопаться до истины в поимке маньяка.

Предпочтение черного цвета в одежде – это либо нехватка, либо отсутствие в жизни чего-то очень важного, отметила Елена Бестави, глядя на образ Юлии Снигирь.

«Героиня Снигирь – это молодой следователь, которая приезжает в провинциальный город и ищет маньяка. Героиня строгая, в стиле унисекс, а он отрицает женственность и элегантность. Исключение составляет серый свитер с объемный воротником, который смягчает образ и напоминает, что перед нами женщина. Оба представленных наряда соответствуют 10 баллам», — сказала Бестави.

Лариса Тимиряева считает, что внешний вид героини Юлии Снигирь аскетичен, так как она ждет удар от мужчин и готова его отразить. Все это связано с детской душевной травмой.

«Весь ее стиль исключает намек на женственность и состоит из мужских и унисексуальных вещей. Она не хочет нравиться мужчинам. Юлия Снигирь – это находка для этой роли. Ее природный стилевой типаж – настоящая француженка. А как одеваются независимые француженки? Самое интересное, что они, не смотря на мужской стиль в женском гардеробе, отсутствие макияжа и небрежность в прическе, выглядят сексуально. Также и Юлия Снигирь выглядит потрясающе и гармонично в этой роли и в данном мужественном стиле без красок и украшательств потому, что у нее мощная внутренняя сексуальность и харизма. Стиль и образы абсолютно отражают суть роли и ситуации, а также характер героини. 10 баллов, однозначно!», — подчеркнула Тимиряева.

Геннадий Горбачев отметил, что Снигирь — прекрасная женщина с утонченными чертами лица. Но ее одели в мужеподобной образ, совершенно несвойственный ее типажу.

«Убили в ней женственность за счет мешковатой длиной куртки-парки. Пиджак оверсайз на растянутом свитере с высоким воротом совершенно не сочетается с целостностью придуманного для нее образа. Складывается впечатление, что пиджак на Юлю сняли с плеч мужчины и решили, что она в нем будет выглядеть более достойно. Эту актрису нужно подчеркивать более женственными образами свойственными ее типажу. Оценка — 1 балл», — жестко высказался Горбачев.

Не только наряды

Прически актрис в сериалах оценил парикмахер-колорист Михаил Кравченко. По его мнению, прическа Светланы Ходченковой – высокий конский хвост — хорошо сочетается с классикой, характерна для амбициозных прямолинейных женщин, которые привыкли двигаться к своей цели напрямик. Прическа сделала образ собранным и элегантным.

«У персонажа Дарьи Урсуляк главный акцент сделан не на градуировке и длине, а на объеме в области скул. Такая прическа выглядит женственно и немного простит. Кудри, заметно усилив тяжесть нижней части лица, сыграли на контрастах, сделав образ более сильным. А Удлиненный боб Юлии Снигирь в сериале «Хороший человек» очень гармонично смотрится на героине. С одной стороны мы видим повседневную прическу. Она удобна, практична, не требует дополнительного ухода. А с другой стороны форму строгую, массивную, форму, которая собирает образ, уравновешивает ее женственность. Сам боб очень хорош и довольно-таки хорошо сочетается со строгими линиями костюма», — отметил Кравченко.

Подводим итоги

Если верить нашим экспертам, то средний балл за образ Светланы Ходченковой в «Домашнем аресте» — 7. Дарья Урсуляк в «Закрытом сезоне» выглядит на 8,5 балла. А Юлия Снигирь в «Хорошем человеке» — на 7 баллов.

Нам интересно и мнение читателей.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий АРТ&ИМИДЖ.

Елена Бестави – эксперт по имиджу, автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

Геннадий Горбачев – дизайнер, основатель собственного бренда одежды.

Михаил Кравченко – парикмахер-колорист, преподаватель института АРТ&ИМИДЖ. Стажировался в международных компаниях.