Женственные линии: Ляйсан Утяшева отметилась в джинсовом платье-бюстье с глубоким декольте

Ляйсан Утяшева год назад сильно похудела. Как позже призналась девушка, после родов она ленилась и позволяла себе есть все, что хотелось. Но потом бывшая гимнастка взяла себя в руки и стала следить за питанием, а также возобновила тренировки. Телеведущая преобразилась на глазах фанатов. Ко всему прочему, она исполнила свою мечту и стала экспериментировать с имиджем. Сначала спортсменка стала блондинкой, потом коротко подстриглась.

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По словам Ляйсан, она имеет хороший достаток, поэтому обеспечивает и себя, и родных в Башкирии. У нее сложились крепкие отношения с мужем Павлом Волей, который сидит с детьми, когда у нее много дел. Так недавно прошли кастинги в последний сезон шоу «Танцы» на ТНТ. Теперь телеведущая снова блистает на сцене в роскошных нарядах, встречая и подбадривая танцоров. Очень стильный образ стилисты подобрали ей для кастинга в Ростове-на-Дону.

На кадрах, которыми поделилась звезда, она позировала в джинсовом платье-бюстье. Короткий наряд с рваным низом и глубоким декольте подчеркнул достоинства фигуру Утяшевой. Также на ней были грубые рыжие ботинки, по последним трендам. Теперь экс-гимнастка носит парики, чтобы разнообразить образы. на этот раз у нее были длинные локоны с высветленными прядями. Звезда сообщила, что помогала наставникам выбирать участников шоу певица Юлия Зиверт.

Поклонники восхитились луком Ляйсан и ее подтянутой фигурой. «Красивая! С длинными волосами очень классно», «Ляйсан, вы такая молодец, что всех поддерживаете», «Невероятная, легкая, красивая и очень нежная!», «Женственные линии», «Вы сильно похудели, Ляйсан, честно. Вам было лучше когда кг на 5 весили больше», — стали комментировать пост подписчики.