Веселый вечер: Татьяна Навка вышла в свет в белой рубашке и мерцающих брюках с высокой талией

Татьяна Навка обычно не часто посещает светские рауты. Однако в этом году из-за коронавируса ее ледовые шоу были отменены, поэтому к фигуристки появилось больше свободного времени. Большую часть лета она путешествовала вместе с дочками Сашей Жулиной и Надей Песковой. Спортсменке даже удалось позагорать на море. Ходили слухи, что она снова беременна, но звезда опровергала домыслы фанатов.

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Осень стала для Навки плодотворной. Она снимается в шоу «Ледниковый период», а свободное время посвящает близким и друзьям. На днях фигуристка посетила премьеру нового мюзикла. А теперь отправилась с младшей дочкой на детский праздник. В соцсети она поделилась видео, снятым в машине. Татьяна нарядила шестилетнюю девочку в блестящее платье из пайеток и белый жакет. На голове Надежды была корона.

«Когда ты мама юной Принцессы и сопровождаешь ее на бал, т.е. на детский день рождения — вам обеспечены такие сторис!» — отметила звезда.

Сама она выбрала белую лаконичную рубашку и брюки с блестящие высокой талией. Татьяна завила пышные локоны и сделала неброский макияж. Она увиделась на детском празднике со своей подругой певицей Жасмин, которая пришла в пышном черном платье. А также с Юлией Барановской, Аликой Смеховой и Инной Маликовой. А праздник был посвящен младшей дочке Светланы Ермоловой.

Праздник продлился до позднего вечера. Навка смеялась и общалась с подругами. Она также сделала много фото с Жасмин, по которой соскучилась за лето. «Моя звездочка», — восхитилась ей певица.