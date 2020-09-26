Жена Юдашкина в красном платье с акцентом на талии появилась на юбилее Максаковой

26 сентября известной известной актрисе и певице исполнилось 80 лет. На праздновании звезды побывала Марина Юдашкина.

Марина Юдашкина минувшим летом часто выходила в свет с мужем Валентином Юдашкиным. 61-летняя бизнесвумен радует поклонников элегантными нарядами. Многие образы для нее создает супруг. Недавно она побывала в гостях у Аллы Пугачевой, а теперь посетила юбилей Людмилы Максаковой. Известной певице и актрисе исполнилось 80 лет. Она устроила застолье по такому случаю. Именинница сразила поклонников элегантный образом.

Жена модельера предстала на фото с праздника в лаконичном платье кораллового цвета. Тонкий пояс создал акцент на талии, а сандалии в тон дополнили образ. Марина распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Наряд позволил ей показать стройные ноги. Максакова в особенный день блистала в белоснежном платье с кружевом длины миди. Она дополнила лук ботильонами в тон. Аккуратная укладка и помада винного цвета подчеркнули красоту именинницы.

«Дорогая Людочка! Наша Людмила Максакова! Поздравляем с днем рождения! С юбилеем! Здоровья, новых интересных ролей в театре и кино! Обнимаем!» — написала Юдашкина.

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит Людмила Васильевна. «Какие красавицы!», «Мариночка, как тебе идет этот цвет», «Людмила Максакова — класс!!! Я забыла о ее возрасте, специально узнала…. Мое почтение!!!», «Шикарно выглядит Людмила», Вот это да. «Богато и круто. Красавицы», — прокомментировали пост подписчики.