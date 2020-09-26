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«Страшно сделать первый шаг»: Мария Погребняк в модном комбинезоне из денима напугала поклонников

30-летняя жена футболиста Павла Погребняка сфотографировалась в трендовых брюках-клеш.

«Страшно сделать первый шаг»: Мария Погребняк в модном комбинезоне из денима напугала поклонников
Мария Погребняк изменила цвет волос. Фото: Instagram.com/maripoga_

Модель и многодетная мама Мария Погребняк часто делится в социальных сетях своими модными образами. Недавно знаменитость опубликовала свежий снимок, на котором продемонстрировала популярные джинсовые брюки фасона клеш.

Девушка выбрала костюм из ярко-синего денима. А дополнила образ украшениями из серебра. В качестве аксессуаров девушка надела массивную цепь и крупное кольцо. Что касается макияжа, тут девушка отдала предпочтение любимым «стрелкам».

Напомним, что Погребняк уже рассказывала подписчикам, как любит делать подобный мейк-ап. Однако в этот раз она не стала слишком ярко подчеркивать глаза, нарисовав стрелки тоньше, чем обычно.

Модель Мария Погребняк
Мария Погребняк в трендовых брюках-клеш. Фото: Instagram.com/maripoga_

Стоит отметить, что Мария оставила неоднозначную подпись под фото:

 «Как страшно сделать первый шаг, а страшнее жалеть о  том, что ты его не сделал…».

Такое загадочное послание озадачило поклонников модели.

 «Вы разводитесь?»,  «Сценарий Самойловой напоминает»,  «Страшно…»

Однако Погребняк успокоила фанатов. Она ответила, что писала не о себе, а о другом человеке.

Напомним, что историк моды Александр Васильев предупреждал о нюансах фасона брюк, которые выбрала Мария Погребняк:

 «Клеш от колена противопоказан невысоким девушкам».

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