«Страшно сделать первый шаг»: Мария Погребняк в модном комбинезоне из денима напугала поклонников

Модель и многодетная мама Мария Погребняк часто делится в социальных сетях своими модными образами. Недавно знаменитость опубликовала свежий снимок, на котором продемонстрировала популярные джинсовые брюки фасона клеш.
Девушка выбрала костюм из ярко-синего денима. А дополнила образ украшениями из серебра. В качестве аксессуаров девушка надела массивную цепь и крупное кольцо. Что касается макияжа, тут девушка отдала предпочтение любимым «стрелкам».
Напомним, что Погребняк уже рассказывала подписчикам, как любит делать подобный мейк-ап. Однако в этот раз она не стала слишком ярко подчеркивать глаза, нарисовав стрелки тоньше, чем обычно.
Стоит отметить, что Мария оставила неоднозначную подпись под фото:
«Как страшно сделать первый шаг, а страшнее жалеть о том, что ты его не сделал…».
Такое загадочное послание озадачило поклонников модели.
«Вы разводитесь?», «Сценарий Самойловой напоминает», «Страшно…»
Однако Погребняк успокоила фанатов. Она ответила, что писала не о себе, а о другом человеке.
Напомним, что историк моды Александр Васильев предупреждал о нюансах фасона брюк, которые выбрала Мария Погребняк:
«Клеш от колена противопоказан невысоким девушкам».