Ни намека на живот: Кети Топурия предстала в облегающих шортах и футболке оверсайз

Певица впервые за долгое время показала себя в полный рост на фоне слухов о беременности.

Кети Топурия является одной из самых привлекательных и стильных певиц на отечественной эстраде. Уже больше года она строит отношения с дипломатом Львом Деньговым. У девушки подрастает дочка Оливия от первого брака. Но она не скрывает, что мечтает еще о двух наследниках. Не удивительно, что с самого начала года ходят слухи о ее беременности, а недавно они усилились, так как артистка стала носить наряды исключительно свободного кроя.

На днях Кети снялась в клипе группы A’Studio. Даже на съемках она была в широких брюках и пуховике оверсайз. При этом девушка позировала с таких ракурсов, что разглядеть ее фигуру было сложно. А накануне певица решила показать себя в полный рост. Она похвасталась очередным стильным луком. Топурия предстала в облегающих шортах велосипедках черного цвета, а также белой футболке оверсайз с принтом. Дополнили повседневный аутфит массивные черные ботинки Prada.

По всей видимости, артистка отправилась на прогулку. Она запечатлела своего карманного пса. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. При этом многие отметили, что на этот раз не увидели у нее ни намека на округлившийся живот. Кети выглядела довольно стройной. При этом ранее она признавалась, что во время первой беременности не сильно набрала вес и после родов стала стройнее, чем была до этого.

Напомним, что Топурия уже сообщила, что помолвлена с Львом. Теперь певица готовится к свадьбе со своим избранником.