Как сестры: Джессика Альба с «небрежными локонами» выглядит ровесницей своей дочери

Исполнительница главной роли в телесериале «Темный ангел» записала забавный видеоролик. Джессика Альба вместе с дочерью делала подарки своими руками для школьных учителей Онор. Девочка перешла в новую школу, но решила порадовать старых педагогов. Звездная мама поддержала идею дочери. Свежим видео знаменитость поделилась в личном микроблоге.

Примечательно то, что Онор выросла так, что больше похожа на младшую сестру Альбы. Сама актриса подчеркнула свою молодость легким макияжем и укладкой в стиле «небрежные локоны». Также Джессика надела платье с небольшими рюшами и кожаный пояс. Что касается аксессуаров, она отдала предпочтение актуальной в последних сезонах тканевой повязке-ободку. Онор тоже не пренебрегла трендами, выбрав футболку с принтом тай-дай.

Напомним, что фэшн-стилист Эвелина Хромченко выделила рисунок тай-дай как один из главных принтов в 2020 году.

«На подиумах опять слышны отголоски культуры хиппи. Помимо градиентных принтов, дизайнеры решили воскресить культовый узор тай-дай », — подчеркнула эксперт.

Отметим, что в последних коллекциях Tibi, Christian Dior, Isabel Marant и Versace можно было встретить разные интерпретации «вареного» принта.