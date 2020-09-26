Репертуар остается неизменным: Бородина в очках-авиаторах спела хит Успенской

37-летняя ведущая реалити-шоу «Дом-2» спела песню Любови Успенской за рулем своего автомобиля. Ксения Бородина поделилась свежим видеороликом на личной странице в Сети.
Жена бизнесмена Курбана Омарова в белой базовой майке с принтом и полосатых брюках записала исполнение любимой песни. Также Ксения дополнила образ кожаным ремнем, золотой цепью и актуальными во всех сезонах очками-авиаторами. Напомним, что ранее фэшн-эксперт программы «Модный приговор» на Первом канале заявила об универсальности такой оправы.
«Очки-авиаторы – это, пожалуй, та форма, которая идет абсолютно всем», — отметила стилист Эвелина Хромченко.
Отметим, Бородина рассказала, что уже долгое время не меняет свой музыкальный плейлист:
«Годы идут, главное репертуар остаётся неизменным», — написала Ксения.
Поклонники многодетной мамочки поддержали выбор Бородиной и прокомментировали ее образ:
«Ксюша, ты красавица!», «Красавица, голос обалденный!», «Ксюша, ты великолепна», «Красивая, голос хороший», «Очень красивое украшение на шее».
Ранее стало известно, что Ксения модно одевает не только себя любимую, но и дочерей Марусю и Теону. На торжественной линейке в новом учебном году дети телеведущей были одеты в форму одного из самых дорогих мировых брендов. Также Ксения заявила, что примет участие в семейном проекте на ТНТ.