Репертуар остается неизменным: Бородина в очках-авиаторах спела хит Успенской

Отметим, Бородина рассказала, что уже долгое время не меняет свой музыкальный плейлист:

Поклонники многодетной мамочки поддержали выбор Бородиной и прокомментировали ее образ:

Ранее стало известно, что Ксения модно одевает не только себя любимую, но и дочерей Марусю и Теону. На торжественной линейке в новом учебном году дети телеведущей были одеты в форму одного из самых дорогих мировых брендов. Также Ксения заявила, что примет участие в семейном проекте на ТНТ.