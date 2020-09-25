Ирина Шейк в платье-рубашке и брюках песочного цвета предстала на подиуме в Милане

Ирина Шейк из-за коронавируса несколько месяцев была без работы. Она рассталась с Брэдли Купером, поэтому снова живет в своей квартире на Манхеттене с дочкой Леей и мамой. Весной модель время от времени видели во время прогулок с наследницей. Лишь к концу лета девушка стала видеться с друзьями и делиться свежими кадрами с фотосессий. А на днях модель приехала в Италию. Первым делом она успела покупаться и позагорать. Звезда набралась сил перед возвращением на подиум.

В Милане стартовала Неделя моды. Шейк стала одной из героинь шоу Hugo Boss. Креативный директор марки Инго Вилтс представил новую коллекцию нарядов. На этот раз дизайнер сделал ставку на пастельные тона и лаконичные формы. Цветочные принты и кожа тоже не потеряют свою актуальность.

На подиуме Ирина появилась в костюме песочного цвета. Высокие брюки плавно переходят в платье рубашку, поэтому кажется, что наряд единое целое. Белые туфли-лодочки с открытым носом дополнили лаконичных лук. За счет тонкого ремешка был сделан акцент на талии. Модель дефилировала с распущенными волосами и неброским макияжем. К слову, появилась на показе и возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски. Многие сравнивают девушку с Шейк, находя в них внешнее сходство.

Российская модель произвела фурор на шоу и получила множество комплиментов. Ее фирменная походка не оставила никого равнодушным. «Королева красоты», «Шикарная», «Настоящая природная красота и грация», «Невозможно наглядеться», «Словно лань», — прокомментировали кадры с показа подписчики звезды.