Легкий осенний образ: Татьяна Брухунова в шифоном платье прошлась по столичным улицам

Мать ребенка юмориста Евгения Петросяна в легком платье с цветочным принтом и очках с квадратной оправой сфотографировались во время прогулки по Москве. Снимком модного лука Татьяна Брухунова поделилась в своем профиле.

31-летняя ассистентка 75-летнего артиста продемонстрировала образ на теплую осень. Девушка надела пестрое шифоновое платье, сделав акцент на талии с помощью кожаного ремня. В тон платью новая избранница Евгения Вагановича подобрала лоферы и аксессуары: ободок и массивные очки.

Отметим, стилистами Cosmopolitan было подчеркнуто, что ободки остаются трендом 2019-2020. На показе Balmain также было представлено это украшение в качестве модного аксессуара.

Что касается очков, тут Брухунова не зря отдала предпочтение именно крупной оправе.

«Самый, пожалуй, известный тренд — это массивные очки», — подчеркнула стилист и имиджмейкер Эвелина Хромченко.

Поклонники молодой мамочки не оставили без внимания аутфит Татьяны: