Легкий осенний образ: Татьяна Брухунова в шифоном платье прошлась по столичным улицам

Мать ребенка юмориста Евгения Петросяна в легком платье с цветочным принтом и очках с квадратной оправой сфотографировались во время прогулки по Москве. Снимком модного лука Татьяна Брухунова поделилась в своем профиле.
31-летняя ассистентка 75-летнего артиста продемонстрировала образ на теплую осень. Девушка надела пестрое шифоновое платье, сделав акцент на талии с помощью кожаного ремня. В тон платью новая избранница Евгения Вагановича подобрала лоферы и аксессуары: ободок и массивные очки.
Отметим, стилистами Cosmopolitan было подчеркнуто, что ободки остаются трендом 2019-2020. На показе Balmain также было представлено это украшение в качестве модного аксессуара.
Что касается очков, тут Брухунова не зря отдала предпочтение именно крупной оправе.
«Самый, пожалуй, известный тренд — это массивные очки», — подчеркнула стилист и имиджмейкер Эвелина Хромченко.
Поклонники молодой мамочки не оставили без внимания аутфит Татьяны:
«Отличное платье. Очень Вам идет!», «Вы просто супер! », «Танюша, что за ободок на Вас? Потрясающий! », «Образ-восторг! », «Красотка! А платье!», «Цветешь и пахнешь, волшебно! », «А платье шикарное. И очень элегантно смотритесь», — написали фанаты Брухуновой.