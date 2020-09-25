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Легкий осенний образ: Татьяна Брухунова в шифоном платье прошлась по столичным улицам

Возлюбленная Евгения Петросяна в трендовых аксессуарах радуется теплой погоде в Москве.

Легкий осенний образ: Татьяна Брухунова в шифоном платье прошлась по столичным улицам
Татьяна Брухунова гуляет по Санкт-Петербургу. Фото: Instagram.com/bruhunova

Мать ребенка юмориста Евгения Петросяна в легком платье с цветочным принтом и очках с квадратной оправой сфотографировались во время прогулки по Москве. Снимком модного лука Татьяна Брухунова поделилась в своем профиле.

31-летняя ассистентка 75-летнего артиста продемонстрировала образ на теплую осень. Девушка надела пестрое шифоновое платье, сделав акцент на талии с помощью кожаного ремня. В тон платью новая избранница Евгения Вагановича подобрала лоферы и аксессуары: ободок и массивные очки.

Отметим, стилистами Cosmopolitan было подчеркнуто, что ободки остаются трендом 2019-2020. На показе Balmain также было представлено это украшение в качестве модного аксессуара.

Что касается очков, тут Брухунова не зря отдала предпочтение именно крупной оправе.

«Самый, пожалуй, известный тренд — это массивные очки», — подчеркнула стилист и имиджмейкер Эвелина Хромченко.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова выгуливает цветочное платье. Фото: Instagram.com/bruhunova

Поклонники молодой мамочки не оставили без внимания аутфит Татьяны:

 «Отличное платье. Очень Вам идет!»,  «Вы просто супер! »,  «Танюша, что за ободок на Вас? Потрясающий! »,  «Образ-восторг! »,  «Красотка! А платье!»,  «Цветешь и пахнешь, волшебно! »,   «А платье шикарное. И очень элегантно смотритесь», — написали фанаты Брухуновой.

 

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