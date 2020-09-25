Без гламура: Светлана Бондарчук в ярком наряде похвасталась собранными грибами

Экс-главный редактор журнала «Hello!» показала, что бывает не только на светских мероприятиях.

51-летняя владелица PR-агентства и организатор светских вечеринок предстала не в свете софит, а в солнечных лучах и такой же ярко-желтой футболке. Светлана Бондарчук поделилась свежим снимком с теплой осенней прогулки.

Бывшая жена кинорежисера Федора Бондарчука опубликовала фотографию грибного лукошка. Артистка позировала с собранным ею лично урожаем и радовалась теплой погоде. Для прогулки по лесу Светлана подобрала ярко-желтую свободную кофту с коротким рукавом и светлые джинсы прямого кроя. А дополнила образ знаменитость трендовыми ботинками-челси. В качестве аксессуаров Бондарчук выбрала темные очки с заостренной оправой.

Бизнесвумен и подруга артистки Яна Рудковская написала в комментариях под фото коротко и емко:

«Класс!».

Поддержали жену фигуриста Евгения Плющенко и другие подписчики телеведущей:

«Никогда не видела такие грибы, здорово!», «Сказочное лукошко» , «Поздравляю. Какой замечательный теплый денек!», «Красота! Беленькие надо подсушить, зимой на супчик грибной!», «Какие грибы красивые!».

Напомним, что ботинки-челси, которые использовала в своем прогулочном луке Бондарчук, чуть ранее похвалила Эвелина Хромченко на одном из выпусков «Модного приговора» на Первом канале.