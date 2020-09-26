Звезды в тренде: как стильно сочетать плащ и сапоги, показали Асмус, Бородина и Водонаева

Светлана Бондарчук отличается своим непревзойденным видением моды и всегда великолепно составляет для себя комплекты. Вот, к примеру, яркий плащ она скомбинировала с базовыми вещами — молочным свитером, синими джинсами и рыжими ботильонами, дополнив все это акцентной шляпкой, перчатками и яркими по характеру очками. Казалось бы, яркие, спорящие между собой оттенки, так безупречно ужились в этом ансамбле. Это к тому, что правило использования не более трех цветов в образе — огромный миф, который Светлана развеяла на раз.