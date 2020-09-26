Звезды в тренде: как стильно сочетать плащ и сапоги, показали Асмус, Бородина и Водонаева

Плащ и сапоги – верные спутники каждой осени. Однако и этот привычный дуэт можно преподнести оригинально. Сегодня мы возьмем ориентир на звезд и Teleprogramma.pro вместе со стилистом Анастасией Пахолковой разберется, на кого стоит ориентироваться, составляя свои образы.
Начнем с Тины Канделаки. На ней мы видим горчичный плащ в оверсайз варианте. Подпоясавшись, что в ее случае важно, Тина обозначила линию талии, это добавило женственности образу. Кроме того, аутфит дополнен трендовыми сапогами с гармошкой, именуемыми слаучи (от англ. slouch – свисать, опускаться) и сумкой Bottega Veneta, которые указали на присутствие во внешнем виде телеведущей стиля «сити шик».
В прошлом же году Тина разгуливала в плаще менее кричащего оттенка — светло-бежевого, комбинируя его с аналогичными сапогами, собравшимися гармошкой. Данное сочетание актуально как никогда, а потому наслаждаемся.
Ксения Бородина выбрала для себя классический песочный оттенок плаща, составив практически монохромный образ. В качестве обуви выбраны базовые ботильоны белого цвета на толстом каблуке. Аутфит получился довольно простой в исполнении и очень носибельный.
Светлана Бондарчук отличается своим непревзойденным видением моды и всегда великолепно составляет для себя комплекты. Вот, к примеру, яркий плащ она скомбинировала с базовыми вещами — молочным свитером, синими джинсами и рыжими ботильонами, дополнив все это акцентной шляпкой, перчатками и яркими по характеру очками. Казалось бы, яркие, спорящие между собой оттенки, так безупречно ужились в этом ансамбле. Это к тому, что правило использования не более трех цветов в образе — огромный миф, который Светлана развеяла на раз.
Если предыдущие варианты были скорее плащами с намеком на тренч, то на Кристине Асмус, как раз таки, та самая классическая его вариация. На фото не видно другой одежды и в этом есть особый шарм. Да, здорово носить тренч в качестве платья, а в паре с такими дерзкими сапогами с широким голенищем наряд и вовсе претендует на вечерний выход в свет.
Валерия, напротив, сыграла на многослойности. Весьма романтический тренч певица дополнила казаками со шнуровкой (шнуровка на обуви — тренд сезона) и объемной сумкой теплого коричневого оттенка. Обратите внимание, что с комбинацией светлых брюк и темной обуви стоит быть осторожными, поскольку такой прием может существенно отнять драгоценные пару сантиметров от длины ног.
Выбор Надежды Оболенцевой пал на яркий горчичный тренч, который она надела поверх базовых вещей — серо-коричневого джемпера и голубых джинсов. Поддержать колористику верхней одежды вызвались ботильоны на шпильке ярко-желтого оттенка. В данном случае все гармонично сочетается, Надежда грамотно подчеркнула свои цветовые характеристики внешности с помощью одежды.
Анжелика Ревва позирует в трендовом кожаном тренче. В основе образа — базовые вещи, окруженные акцентными элементами — сумкой, обувью. На ногах жены известного комика надеты светлые казаки, которые также весьма популярны вот уже несколько сезонов подряд. А в руках — сумка, похожая на культовую модель Pouch бренда Bottega Veneta.
Алена Водонаева предстала перед многочисленной аудиторией в Instagram, облачившись в лакированные ботфорты от Bella Potemkina и блестящий плащ в клетку. Броско, дерзко, органично с ее амплуа.
Справка Teleprogramma.pro
Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шоппер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.