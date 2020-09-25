В ярких красках: Ковальчук показала, что и домашняя одежда может быть интересной

Телеведущая Юлия Ковальчук поделилась свежим снимком, на котором предстала в домашнем наряде. Артистка опубликовала фото на личной страннице в Сети.

Жена музыканта Алексея Чумакова показала, в чем ходит по дому. Юлия занималась уборкой в квартире, при этом успевала позировать на камеру. Пылесос стал отличным аксессуаром к яркому образу одной из «Блестящих». Ковальчук надела кислотно-розовую кофту, которую она немного укоротила, завязав на ней узел. А дополнила образ знаменитость пестрыми спортивными лосинами, которые перекликались с верхом.

Нужно отметить, что фанаты смогли оценить такую униформу для уборки:

«Радужно, уютно, по-домашнему», «Красотка!», «Классные лосины»,«Штаны удобные, мягкие».

Отметим, что в доме, в котором так чательно прибиралась артистка, Юлия живет не одна. Вместе с певцом Алексеем Чумаковым ведущая поженились еще в далеком 2013 году и с тех пор не расставались. До этого пара встречалась пять лет, познакомившись на музыкальном реалити-шоу «Фабрика звезд». А три года назад Юлия и Алексей стали родителями. В октябре 2017 года у них родилась дочь Амелия.