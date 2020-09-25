«Какое же счастье»: Милославская в платье-рубашке и косухе пришла с Петровым на шоу к Урганту

Александр Петров за последние несколько лет стал одним из самых популярных и востребованных молодых актеров. Еще недавно в его графике было всего несколько выходных в год. Теперь он старается больше отдыхать. Даже в сериале «Полицейский с Рублевки» артист больше не снимается, хоть и дружит со своим коллегой Сергеем Буруновым. Минувшим летом 31-летний Петров отдыхал со своей возлюбленной Стасей Милославской на море.

На днях состоялась премьера фильма «Стрельцов», в котором актер исполнил главную роль. На съемках этой картины он и познакомился с 25-летней коллегой. Между ними вспыхнули чувства. Если на красной дорожке они позировали раздельно, то на шоу «Вечерний Ургант» пришли под руки. Александр предпочел стиль total black, надев черные джинсы, рубашку и пиджак. Его избранница подчеркнула женственность платьем-рубашкой с ярким принтом, а поверх надела косуху. От туфлей она отказалась в пользу массивных ботинок.

«Всегда хотела посидеть на этом диване. Подросток внутри меня сейчас визжит, что это все было по-настоящему. И Иван Ургант, оказывается, существует!! Сильно волновалась, но какое же счастье, что я там сидела не одна. С кем надо сидела», — поделилась переживаниями Стася.

А вот ее избранник признался, что был на передаче 8 раз. «И все ждал, когда же будет самый волшебный выпуск, какой-то другой, нет, все были смешными, трогательными, разными, крутыми, потому что Ваня крут и становится все круче и круче! Но этот особенный. И да, с дебютом, Стася, он, дебют, удался на славу», — написал Петров.

Поклонники восхитились гармоничной парой. «Какие же вы шикарные», «Такие крутые», «Идеально все сложилось», «Как приятно вас видеть вместе», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что увидеть выпуск «Вечернего Урганта» с Петровым и Милославской можно вечером пятницы, 25 сентября, в 23:35 на Первом канале.