«В своем возрасте выглядит великолепно»: стилист похвалила Безрукову за «остринку» в вечернем платье

Наряды для каждого выхода в свет Ирина Безрукова тщательно продумывает. Зачастую актриса отдает предпочтение классике, при этом не забывает делать акценты на женственность и раскованность. На днях она появилась на светском мероприятии в вечернем черном платье с декольте. Струящаяся ткань и модель платья от Елены Летучей подчеркнула фигуру 55-летней Ирины. Этот образ оценила имидж-стилист Ольга Трофимова.

«В своем возрасте выглядит великолепно, остринка присутствует в каждом образе. Ее любимым стилем является классика, но она очень умело играет с акцентами. Помимо длинного, обтягивающего фигуру платья еще видим роскошный жакет черного цвета с имитацией языков пламени. Есть в этом особая перчинка. Благодаря ему обычный образ звучит совершенно по-новому. Трендовый лук получился, модный и безупречный», — рассказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.