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В стиле Chanel: семилетняя Лиза Галкина в сарафане поверх водолазки предстала в особняке

Для дочери Примадонна подобрала утепленный вариант аутфита, с черно-белым принтом.

В стиле Chanel: семилетняя Лиза Галкина в сарафане поверх водолазки предстала в особняке
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина - двойняшки Гарри и Лиза (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

На одной из фан-страничек дочери Аллы Пугачевой появилось архивное фото, на котором Лиза и Гарри позируют с гостями. Примечательно, что этот памятный кадр был сделан в фойе загородного особняка Примадонны в подмосковной деревне Грязь. Перед объективом фотокамеры семилетняя наследница певицы предстала в сарафане стиля Chanel. Жена шоумена Максима Галкина подобрала для Лизы утепленный вариант аутфита, с черно-белым принтом. Домашний лук дочери Аллы Борисовны дополнили водолазка и плотные колготы.

Напомним, что в новом учебном году дети Примадонны пошли в первый класс. К школе малыши научились писать, читать и считать. Кроме того, они бегло говорят на французском. Ведь с малых лет с ними занимался гувернер. На этом настоял Максим Галкин, который захотел, чтобы его наследники учили языки. А вот Алла Пугачева рассчитывала, что двойняшки будут осваивать английский. Но муж певицы настоял на своем.

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