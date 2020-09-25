«Где наша не пролезала»: Климова в платье-лапше и дутой куртке позировала у лестницы

42-летняя Екатерина Климова в Stories микроблога поделилась свежими любительскими кадрами, которые были сделаны на одной из импровизированных фотосессий. Актрису из исторической теленовеллы «Бедная Настя» запечатлели на видео, когда она принимала очередную позу для модной фотосъемки. Так, экс-возлюбленной Гелы Месхи пришлось втянуть животик, чтобы преодолеть преграду в виде винтовых перил.

Актриса предстала у лестницы, продемонстрировав осенний лук: платье-лапшу монохромного теплого оттенка и дутую куртку. Аутфит дополнили остроносые бежевые туфли-лодочки на шпильке, солнезащитные очки и замысловатая прическа. Локоны Екатерины завили в кудри и собрали на затылке, оставив у лица несколько свободных прядей в романтическом стиле. В кадре слышится смех Климовой, судя по всему, фотосъемкой она осталась довольна.

«Где наша не пролезала», — с юмором подписала кадры актриса.

Напомним, что не так давно Екатерина Климова делилась снимками со съемочной площадки сериала «По законам военного времени».