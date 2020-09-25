49-летняя Кудрявцева в черном платье в пол с пышными рукавами появилась на вечеринке Овечкина

Лера Кудрявцева не раз признавалась, что работа оставляет на ней отпечаток. Порой телеведущая не может расслабиться. Минувшим летом она дважды ездила в отпуск, чтобы попросту прийти в себя. Она отдохнула с двухлетней дочкой Марией сначала в Адлере, а потом в Турции. В сентябре блондинка вернулась в привычный рабочий ритм. Ее огорчало и тревожило лишь то, что ее мама попала в больницу с инсультом. Но недавно женщину перевезли в Москву, поэтому Лере стало чуть легче.

На днях телеведущая появилась на светском рауте у подруги, где пообщалась с Ксенией Собчак. Поклонники заметили, что она похорошела. А 24 сентября Кудрявцева появилась на вечеринке Александра Овечкина. Хоккеист закатил грандиозный праздник в честь своего юбилея. На вечеринке появилось много звезд: Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Дмитрий Маликов и Елена Изаксон, а также многие другие известные персоны. Пели для гостей Полина Гагарина, Валерий Меладзе и другие артисты.

Лера стала не просто гостьей, а ведущей вместе с Вячеславом Манучаровым. По такому случаю она облачилась в черное платье в пол с пышными рукавами и стразами в области декольте. Силуэтный наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. 49-летняя блондинка выпрямила волосы и сделала вечерний макияж. Она поздравила именинника с 35-летием со сцены. Благодаря элегантному образу Кудрявцева получила сотни комплиментов.

Праздник продлился до поздней ночи. Гости долго танцевали и веселились. Кульминацией вечера стал праздничный торт. Овечкин задул свечи и загадал желание.