Как отшельница: Барановская поделилась впечатлениями о поездке на Алтай

Ведущая телепрограммы «Мужское/Женское» на Первом канале поделилась впечатлениями с отдыха на Мультинских озерах. Юлия Барановская опубликовала свежий снимок путешествия на личной странице в Сети.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина сделала фото на фоне горной реки. Артистка выбрала для активного отдыха дутый пуховик молочного цвета, черный комбинезон и грубые ботинки на плоской подошве.

Напомним, что дутые куртки остаются актуальными вот уже несколько сезонов. Об этом заявила стилист Эвелина Хромченко в одном из выпусков «Модного приговора» на Первом канале.

«Яркая куртка, дутая — это очень модно. У меня как раз такая висит в гримерке», — заявила модный эксперт.

Также Барановская уточнила, что, отправляясь в путешествие, взяла телефон только в качестве фотографирующего устройства. Все остальные гаджеты Юлия оставила дома. Таким образом знаменитость дала себе возможность отдохнуть от постоянного потока информации повседневной жизни.

«Полное отсутствие связи в течение нескольких дней. Телефон — просто фотоаппарат. Почти 40 километров пешком. Абсолютное счастье!» — резюмировала Барановская.

Отметим, что артистка успела записать видео на фоне горного водопада. В качестве музыкального сопровождения ролика Барановская выбрала песню «Прятки» дуэта HammAli & Navai.