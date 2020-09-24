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Опять без белья: Настя Каменских не перестает удивлять поклонников откровенными образами

33-летняя поп-певица записала видео, на котором засветила обнаженную грудь.

Опять без белья: Настя Каменских не перестает удивлять поклонников откровенными образами
Настя Каменских в ярком комбинезоне и очках в тон наряду. Фото: Instagram.com/kamenskux

Эпатажная артистка Настя Каменских опубликовала очередное видео, на котором продемонстрировала чувственные наряды. В этот раз жена шоумена Потапа показала сразу два топа с глубоким декольте.

Наставница украинского вокального шоу «Х-Фактор» появилась вначале в шелковой черной майке с кружевами, а затем – в бежевом топе, который и «выдал» то, что артистка предпочитает не надевать лиф под одежду.

Знаменитость записала видео под ремейк американской исполнительницы авторских песен Билли Айлиш Bad guy. Каменских , как отметили ее подписчики, «стильно покривлялась» на камеру. Однако не всех поклонников певицы впечатлило такое творчество.

«А зачем же так кривляться?», «Кривляясь, вся краса пропадает», «Тошнит уж от этих наигранностей. Может хватит уже кривляться?» — написали фанаты в комментариях под видеороликом.

Напомним, что артистка выкладывает довольно провокационные снимки в последнее время. Недавно она сфотографировалась в одних трусах, показав поклонникам аппетитные формы. Девушка давно занимается спортом, поэтому не стесняется демонстрировать на публику подтянутое тело. Также певица все чаще стала исполнять свои песни на испанском языке и даже попала в авторитетный чарт Billboard.

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