«Ах, какая женщина»: Ирина Безрукова в вечернем платье от Елены Летучей сразила поклонников

Ирина Безрукова – частый гость на самых разных светских мероприятиях, где всегда появляется в новых нарядах. На этот раз актриса вышла в свет в эффектном вечернем платье от Елены Летучей. А фото поделилась в своем Instagram.

Черное платье в пол русалочьего силуэта подчеркнуло фигуру Бузруковой. Обтягивающий лиф с глубоким декольте и расклешенная от колен юбка добавили грации, а россыпь пайеток – эффектности. К слову, стоимость платья – 14 000 рублей. Поверх Ирина надела черный жакет с фантазийным принтом, крупные серьги и завершила образ туфлями на шпильке.

«Умопомрачительна! Ах, какая женщина! Вы очень красивая», — писали пользователи Сети.

На днях Безрукова появилась на премьере мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история» в платье плиссе с объемным узором. Эксперт по стилю отметила, что актриса не прогадала с выбором рисунка наряда.