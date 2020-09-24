Какая есть: Вера Брежнева запечатлелась в банном халатике без укладки

Звезд российской поп-сцены часто обвиняют в том, что секрет их красоты кроется в искусном сценическом макияже и укладке волос. Однако многие из них на деле доказывают, что это не так.
Например, Вера Брежнева, нередко показывает в личном блоге образы без прикрас. Ее последний пост содержит селфи в обычном банном халатике, без укладки. Артистка «на скорую руку» заколола волосы зажимами и «подобрала» к лицу новую помаду.
«Такое фото домашнее и уютное», «Мило, Верочка!», «Даже с розовыми зажимами прекрасна», «Милейшая, такая естественная и красивая», — восхитились снимком фолловеры.
Кстати, на просторах интернет-пространства также можно найти снимок Брежневой уже с помадой на губах и с укладкой.
А вам какая Вера больше нравится?