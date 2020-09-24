«Главное, они удобные!»: Высоцкая показала туфли своей мечты цвета восточных специй

Этот оттенок очень актуален в текущем сезоне.

Юлия Высоцкая предстает на красной дорожке светских мероприятий в элегантных образах, дополненных туфлями на шпильках. А вот в обыденной жизни теледива предпочитает удобную одежду и обувь, но не лишенную изысканности и стиля.

В своей программе «Мне это нравится!» на YouTube-канале она показала новые туфли, о которых давно мечтала и которые наконец-то ей удалось приобрести.

«Главное, они удобные!» — с восторгом заметила Юлия, демонстрируя прочный устойчивый каблук.

Туфли оказались трендового цвета восточных специй. В этом сезоне они ворвались на мировые подиумы в самых разнообразных оттенках, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор». По мнению жены Андрея Кончаловского, этот тон настолько благородный, что еще не скоро выйдет из моды.

К своим туфлям Высоцкая также подобрала объемную сумку в похожих тонах.