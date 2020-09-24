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«Главное, они удобные!»: Высоцкая показала туфли своей мечты цвета восточных специй

Этот оттенок очень актуален в текущем сезоне.

«Главное, они удобные!»: Высоцкая показала туфли своей мечты цвета восточных специй
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Мне это нравится!"

Юлия Высоцкая предстает на красной дорожке светских мероприятий в элегантных образах, дополненных туфлями на шпильках. А вот в обыденной жизни теледива предпочитает удобную одежду и обувь, но не лишенную изысканности и стиля.

В своей программе «Мне это нравится!» на YouTube-канале она показала новые туфли, о которых давно мечтала и которые наконец-то ей удалось приобрести.

«Главное, они удобные!» — с восторгом заметила Юлия, демонстрируя прочный устойчивый каблук.

Высоцкая показала туфли своей мечты цвета восточных специй. Фото
Юлия Высоцкая показала туфли своей мечты цвета восточных специй. Фото: кадр из шоу «Мне это нравится!»

Туфли оказались трендового цвета восточных специй. В этом сезоне они ворвались на мировые подиумы в самых разнообразных оттенках, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор». По мнению жены Андрея Кончаловского, этот тон настолько благородный, что еще не скоро выйдет из моды.

К своим туфлям Высоцкая также подобрала объемную сумку в похожих тонах.

«И сумка удобная. Это и под ноутбук, и документы. И это история унисекс», — сказала она.

Кадр из шоу "Мне это нравится!". Фото
Высоцкая подобрала к своему образу практичную сумку. Фото: кадр из шоу «Мне это нравится!»

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Звездный стильмода и стильчто модноШоу "Мне это нравится!"Юлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский