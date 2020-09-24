Кепку берем в расчет: Васильев на примере Куликовой показал, как стоит одеваться женщинам

Эксперт моды не в восторге от стиля звезды, однако нашел несколько привлекательных луков.

Александр Васильев прокомментировал изданию 7days.ru несколько образов актрисы Марии Куликовой. Его мнение можно взять на вооружение, составляя собственные луки.

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К примеру, ведущему «Модного приговора» понравилась кепка артистки. Он считает, что она вносит некоторый драйв и энергию в стиль.

А это антитренд. На фоне яркого платья выразительно окрашенные волосы Куликовой смотрятся слишком вычурно. Поэтому, если вы не хотите выглядеть женщиной-бурлеск, выберите более спокойный колор краски.

Этот образ тоже может подсказать, как не стоит наряжаться на прогулку. По мнению Александра Васильева, лук взят из каталога германской одежды 70-х годов. Слишком старомодно и не стильно. К тому же – чересчур яркий макияж.

Повседневные аутфиты Марии фэшн-критик сравнил с образами Ингеборги Дапкунайте и Юлии Высоцкой. Если они вам по душе – берем этот стиль на вооружение.