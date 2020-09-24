Смена имиджа: Елизавета Боярская появилась с прической под каре и густой челкой

Елизавета Боярская редко меняет имидж не только в обычной жизни, но и на сцене, в кино. Ее открытая женственность воспринимается режиссерами на «ура» и, видимо, не нуждается в особых дополнениях. Однако на этот раз актриса все-таки удивила своих подписчиков в Instagram.

Звезда обнародовала в личном блоге кадры, на которых предстает со стрижкой каре и густой челкой. Как оказалось, новый имидж был специально подобран для ее роли в спектакле Аллы Дамскер «1926». В нем дочь народного артиста сыграет Марину Цветаеву в момент ее развивающегося романа с Борисом Пастернаком.

Удивительно, но с короткими волосами Боярская не потеряла ни капли своего очарования, а возможно, приобрела некоторую изюминку. Образ был с восторгом встречен основной массой ее подписчиков:

«Такая красивая!», «Лиза, восхитительна!», «Какая вы красивая, Лиза!», «Парик очень к лицу», «Стрижка очаровательная и челочка идет», — прокомментировали фолловеры.

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