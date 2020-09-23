«Божественный лук»: Самбурская в кожаном корсете и на шпильках устроила дефиле

Настасья Самбурская полюбилась многим поклонникам, когда снялась в сериале «Универ. Новая общага». Однако с тех пор девушка успела проявить себя как певица и показать колкий характер. Актриса дружит с Натальей Рудовой и часто отдыхает с ней на морях. Этим летом она почти не покидала Москву, зато успела поэкспериментировать с имиджем. Девушка предстала в образе платиновой блондинки, удивив даже свою подругу Рудову.
А теперь Самбурская решила впечатлить фанатов своим новым осенним образом. Актриса вернула себе прежний цвет волос, а фигуру подчеркнула необычным нарядом. Она надела корсет, облегающие брюки и пиджак из кожи. В своем аутфите Настасья продефилировала на парковке. Волосы девушки были завиты в локоны и распущены. Макияж с акцентом на глаза и туфли на шпильках завершили образ.
«Божественный лук», — заявила актриса.
Самбурской удалось вызвать восторг у коллег и поклонников. Многим понравился ее кожаный аутфит:
«Я думала, ты на битве экстрасенсов идешь в багажнике кого-то находить. А лук — огонь», — отметила Алена Водонаева.
«Бомбическая», — присоединилась Кристина Бабушкина.