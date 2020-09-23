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По-молодежному: Асмус в голубых брюках по фигуре позировала с Меньшиковым в театре

32-летняя актриса сфотографировалась в брюках свободного кроя из денима и футболке оверсайз.

По-молодежному: Асмус в голубых брюках по фигуре позировала с Меньшиковым в театре
Кристина Асмус на прогулке. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Исполнительница главной роли фильма Клима Шипенко «Текст» поделилась свежим образом в стиле Casual. Кристина Асмус запечатлела лук на каждый день на фото, которое разместила в личном профиле.

На снимке актриса вместе с коллегами готовится к выходу на сцену. За кулисами знаменитость предстала в максимально простом образ. Так, она облачилась в базовую футболку свободного кроя и светло-голубые джинсы. Стильный молодежный аутфит дополнили белые кеды.

Такой повседневный стиль нравится многим фанатам бывшей жены шоумена Гарика Харламова:

«Как всегда, потрясающая!», «Вы такая классная», «Какие все модные и свежие!», «Очень красивая!» — написали поклонники в комментариях под фото.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус с коллегами перед началом пьесы. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Напомним, что модельер и историк моды Александр Васильев ранее говорил об актуальности прямых брюк из денима для повседневных образов на каждый день.

«Стандартные прямые джинсы — самый безопасный вариант для работы», — отметил ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале.

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