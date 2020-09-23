По-молодежному: Асмус в голубых брюках по фигуре позировала с Меньшиковым в театре

32-летняя актриса сфотографировалась в брюках свободного кроя из денима и футболке оверсайз.

Исполнительница главной роли фильма Клима Шипенко «Текст» поделилась свежим образом в стиле Casual. Кристина Асмус запечатлела лук на каждый день на фото, которое разместила в личном профиле.

На снимке актриса вместе с коллегами готовится к выходу на сцену. За кулисами знаменитость предстала в максимально простом образ. Так, она облачилась в базовую футболку свободного кроя и светло-голубые джинсы. Стильный молодежный аутфит дополнили белые кеды.

Такой повседневный стиль нравится многим фанатам бывшей жены шоумена Гарика Харламова:

«Как всегда, потрясающая!», «Вы такая классная», «Какие все модные и свежие!», «Очень красивая!» — написали поклонники в комментариях под фото.

Напомним, что модельер и историк моды Александр Васильев ранее говорил об актуальности прямых брюк из денима для повседневных образов на каждый день.