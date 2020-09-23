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«Все рассыпается, планы рушатся»: Пелагея предстала в кокошнике и черном платье в пол

Певица пожаловалась поклонникам на неурядицы.

«Все рассыпается, планы рушатся»: Пелагея предстала в кокошнике и черном платье в пол
Пелагея. фото: globallookpress.com

Пелагея многим полюбилась, когда заняла кресло наставницы в вокальном проекте «Голос» на Первом канале. Сама артистка исполняет русские народные песни и романсы. Недавно ее удостоили звания заслуженной артистки. А вот в личной жизни певицы не все так гладко. В начале года она объявила о расставании с мужем — хоккеистом Иваном Телегиным. Теперь артистка сама заботиться об их трехлетней дочке Таисии. Девушка старается не унывать. Этим летом она давала концерты и приняла участие в съемках КВН в Крыму.

А теперь Пелагея пожаловалась на неурядицы. Ее выступление, которое было запланировано на 25 сентября в Ялте, пришлось отменить. А намеченный на 27 сентября концерт в Севастополе она перенесла на 31 октября. В соцсети певица разместила свое фото, сделанное не так давно. В кадре она позирует в кокошнике с цветными камнями и черном приталенном платье макси с цветочным принтом. Именно в этом наряде после карантина артистка танцевала на Красной площади.

«Ялта — летом, обязательно. Во что бы то ни стало. Все октябрьские концерты в Челябинске, Уфе, Ижевске, Альметьевске, Казани и Ульяновске также перенесли на апрель 2021 года, в те же числа, что и планировались в 2020… Извините за неудобства, — все рассыпается, планы рушатся… Но мы выстоим!» — гласит текст в сообщении.

Причиной переносов Пелагея назвала «наше непростое время». Поклонники с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, хоть и расстроились. Многие одарили звезду комплиментами:

«Красивая русская женщина», «Верим, что скоро все будет хорошо», «Пелагея — красавица!! Птица первая, своим голосом уносящая в космос», «Красавица нереальная», «Как вам идут кокошники», — прокомментировали пост подписчики.

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