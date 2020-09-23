«Бессовестно хороша»: Горбань засветила обнаженную грудь, забыв про белье

Мария Горбань раззадорила поклонников свежим снимком, на котором запечатлела обнаженное тело без нижнего белья. Примечательно, что автором пикантного фото актрисы стал ее муж Ян Дюрица.

Словацкий футболист не запрещает жене публиковать откровенные снимки, и Мария этим пользуется. А фанаты артистки не оставляют знаменитость без «жарких» комментариев:

«Бессовестно хороша», «Сексуальная», «Мария, Вы просто секси», «Ух! Жара», «Воу, воу, воу!», «Нереальная фотка».

Также поклонники поблагодарили избранника Горбань за возможность полюбоваться «прекрасным».

«Вот бы муж так фотографировал!», «Хорошо иметь возлюбленного гения, супер фото!», «Тот случай, когда повезло с мужем во всех направлениях», — позавидовали актрисе подписчицы.

Отметим, что знаменитость выбрала для отдыха на теплых островах белый кроп-топ и джинсовые шорты свободного кроя.

К слову, такие шорты очень популярны в этом сезоне. Об этом сообщил стилист Влад Торхов: