Серьезный оверсайз: Кети Топурия в горчичных брюках и объемном пуховике появилась на съемках

Кети Топурия уже больше года счастлива в отношениях с Львом Деньговым. У дипломата есть дети от прошлых отношений. Певица тоже воспитывает дочку Оливию от первого брака. Однако она не раз признавалась, что мечтает стать многодетной мамой.

И теперь Кети снялась в клипе на новую песню «А’Студио». На новых кадрах со съемочной площадки девушка позировала с наращенными длинными волосами, в которые были вплетены ракушки. Она облачилась в горчичные широкие брюки с карманами и объемный пуховик оверсайз цвета мокрого асфальта. Пудровые армейские ботинки Prada дополнили осенний аутфит звезды.

А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит Кети модный эксперт и ведущая программы «Перезагрузка» на канале ТНТ Лина Дембикова.

«Мне очень нравится! Во-первых, классный микс такого нормкора с бохо. Очень редко встречается! Очень тонко сделано. Крутые ракушки в волосах, классный микс и такое смешение пуховика совершенно в кежуальном расслабленном стиле с такими элегантными элементами, нежными, из эстетики бохо», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт-академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.