В тренде: Погребняк в стеганном бомбере подобрала актуальный образ на осень

Жена футболиста Павла Погребняка в кожаных брюках и куртке оверсайз снялась в новой импровизированной фотосессии.

Многодетная мамочка Мария Погребняк продемонстрировала особенности фигуры в трендовом аутфите нынешней осени. 31-летняя модель опубликовала свежий видеоролик в личном профиле, на котором предстала в стеганном бомбере и грубых ботинках.

Также знаменитость дополнила образ кожаными брюками и коротким васильковым топом, поверх которого были надеты кожаный жакет и объемная куртка. Таким способом знаменитость поддержала тренд на многослойность.

Ранее историк моды Александр Васильев в одном из выпусков программы «Модный приговор» на Первом канале говорил о моде на такой стилевой прием.

Что касается обуви Погребняк, тут девушка тоже не прогадала с выбором, отдав предпочтение лаковым ботинкам на грубой подошве.

Не забыла бизнесвумен и про аксессуары. Мария выбрала солнезащитные очки с квадратной оправой.

Фанаты молодой мамы остались довольны трендовым луком модели: