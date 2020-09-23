В тренде: Погребняк в стеганном бомбере подобрала актуальный образ на осень

Многодетная мамочка Мария Погребняк продемонстрировала особенности фигуры в трендовом аутфите нынешней осени. 31-летняя модель опубликовала свежий видеоролик в личном профиле, на котором предстала в стеганном бомбере и грубых ботинках.
Также знаменитость дополнила образ кожаными брюками и коротким васильковым топом, поверх которого были надеты кожаный жакет и объемная куртка. Таким способом знаменитость поддержала тренд на многослойность.
Ранее историк моды Александр Васильев в одном из выпусков программы «Модный приговор» на Первом канале говорил о моде на такой стилевой прием.
Что касается обуви Погребняк, тут девушка тоже не прогадала с выбором, отдав предпочтение лаковым ботинкам на грубой подошве.
Не забыла бизнесвумен и про аксессуары. Мария выбрала солнезащитные очки с квадратной оправой.
Фанаты молодой мамы остались довольны трендовым луком модели:
«Фото супер! Стильно, дерзко, современно», «Вся в коже, вся в моде», «Маша, вы, как всегда, отлично выглядите», «Фантастическая Маша!» — написали поклонники.